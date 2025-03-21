金秀賢未有再提告計劃　金賽綸生前疑遭圈外老公施暴

韓星金秀賢早前被爆於已故女星金賽綸未成年時開始交往6年，但他只承認於女方成年後相戀一年多，金賽綸的家人因為不滿金秀賢沒有道歉及不承認與未成年人交往而多次透過影片頻道「橫豎研究所」公開兩人交往時的私密照及影片，包括他疑似沒有穿褲子在金賽綸家中洗碗的照片，事務所昨日（20日）表示已以涉嫌違反性暴力犯罪處罰法的嫌疑提出起訴，而對於會否就被指與未成年交往而控告頻道及金賽綸家人散布謠言以致損害名譽，代表律師今日（21日）指暫時還在考慮中。

至於被金賽綸家人控告的網紅李振浩日前公開疑似是金賽綸與經理人的通話錄音，爆料指她生前與居於美國的圈外男友結婚及曾經墮胎，但金賽綸的家人鬧爆內容並非事實，李振浩昨晚再公開聲稱是金賽綸友人A某與經理人在金賽綸離世當日的通話錄音，錄音中A某稱兩日前曾與金賽綸見面，又指金賽綸尋死很可能是因為住在美國的老公，因對方經常打金賽綸：「我最近見過賽綸兩次，那個人就發訊息罵我，我也好想罵他，但為了賽綸而沒有回答，但那個人又用另一個號碼聯繫我和辱罵我，賽綸之後跟我說『真的對不起』，說那個人向她施暴和恐嚇她，給我看頸上有刀傷的照片。」而在錄音中出現的經理人今日（21日）與韓媒通話時表示從未向李振浩提供錄音，亦沒有同意過對方公開錄音。