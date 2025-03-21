西班牙風味　糅合經典與創意

每次去西班牙，總被當地的Tapas和小菜吸引，和朋友摸住酒杯底逐間餐廳試，都覺得好咁開心。想好酒好菜唔一定飛到咁遠，本地西班牙餐廳除推出新菜外，還有多元化的自助主題美食和創意菜式，隨時享用都無問題。

創意之選

西班牙融合亞洲元素，擦出火花。銅鑼灣新開的西班牙餐廳，來自西班牙主廚曾尽上海和北京生活，也對日本菜有一定認識，店內選用一見鍾情米拼配越光米，再加上日本放養特濃雞蛋、41日地雞去骨雞腿肉和特級黑毛牛入饌，招牌烤走地雞蛋有岩鹽、烤辣味和胡椒檸檬口味選擇，低溫烤焗後再以高溫烤至皮脆肉滑。阿六奄列蛋飯系列有炭烤胡椒大虎蝦．特色燜鮮魷魚．虎蝦肉．炒蛋．香濃蝦汁，以及烤和牛漢堡和西班牙香腸等口味，其他還有特調威士忌醬油烤慢煮厚切牛脷、薯仔蛋餅和蒜香欖油鮮烤魷魚的菜式，為西班牙菜帶來一絲不同風味。

各具風味

按個人喜好揀選餐飲，方便又貼心。大坑西班牙餐廳近日推出2款新菜單，即日至7月會逢星期二晚會有90分任食Tapas及精選菜式，當中會有番茄橄欖油烤麵包、脆火腿及西班牙芝士三文治或黑松露三文治、薯仔吞拿魚沙律、番茄醬燉西班牙手工肉丸和慢煮燴牛肚等。逢星期六及日早上11時至下午5時會有單點早午餐，多款蛋小食有煎蛋配香脆薯塊及煙熏紅椒醬、不同配搭的水波蛋和香煎牛扒配太陽蛋等，其他有香脆西班牙炸丸子、鱈魚炸丸子、即開生蠔和番茄橄欖油烤麵包等，配90分鐘無限暢飲套餐，提升體驗。

地區經典

西班牙各個地方的風味各有特色，東涌五星級酒店自助餐廳即日至5月4日推出西班牙尋味之旅自助餐，冷熱Tapas有黑松露烘蛋餅、原隻伊比利亞黑毛豬火腿、炸蘑菇小丸子和烤西班牙八爪魚等，主菜有西班牙乳豬、海鮮飯和燒新鮮波士頓龍蝦等，甜品有西班牙油炸鬼、巴斯克芝士蛋糕、西班牙法式多士和炸鮮奶，都有相當多選擇，網店預訂會最高可享買一送一。