蒲茜兒談Cookies合體一夜爆紅　拍片獨唱彌補遺憾

歌手鄧麗欣早前舉行紅館個唱，組合Cookies世紀合體，但只得「7餅」未能齊人，其中缺席的蒲茜兒日前拍片親解原因，原來因為大女不慎在一周前跌傷，作為單親媽媽的她不能拋下女兒不理，故最後未能返港。而她即使缺席，亦仍受到莫大關注，其社交網追蹤人數更火速激增，令她大感驚訝：「自從演唱會之後，我突然一兩日內增加好多followers，非常感謝，有啲名，我認得係以前fans仔，依家大個咗，我仲記得佢哋㗎。」

她又指身在遠方都有留意鄧麗欣的演唱會，特別對《黑白照》一曲體會深刻：「今早我唱咗Stephy嗰首《黑白照》，係我最鍾意嘅其中一首，尤其依家做咗單親媽媽，好體會當中歌詞，我墮入細女感受去唱….呢個係Thank you post，無論大家做咗媽媽，抑或好似我咁單親，又或好幸福咁拍緊拖，都希望大家開開心心，正面面對每一日，好似我咁跌低咗，發生咗唔開心嘅事都唔緊要，唔開心完，用好正面方法去睇……好相信好心有好報。」而她亦送上獨唱版的《Forever friends》，彌補未能合體的遺憾。

據知她因前夫出軌離婚收場，及後決心獨力照顧兩個女兒，在加拿大展開新生活，早前她更拍片以「放過自己」為題抒發心中感受，又透露：「我自己加入呢個網絡事業之後，就因為透過呢個事業一啲training，令我思想上給予正能量，令我在與前夫離婚事上，痊愈得快咗好多，所以希望自己學到同時，可幫到其他有需要嘅人。」