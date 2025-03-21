林智樂挑戰新曲風　超高難度大嗌：錄到懷疑人生！

聲夢歌手林智樂（Felix）近日推出新歌《發夢的練習曲》，今次他挑戰富有藝術感曲風，旋律高低跌宕需要音域夠闊，Felix笑言：「今次真係錄到懷疑人生！」他續說：「大家可能覺得《忘記趁早》、《澀谷駅前等》已經夠難唱，覺得呢首歌未必難到我啦！但呢首歌除咗音域闊，仲需要好大Energy Level，一開始搵唔到合適方法去唱，好彩有Edward(監製)好好一路Guide住我，帶住我搵啱自己嘅方法去唱，錄咗3個Session就完成錄音。」

Felix直言今次《發夢的練習曲》的班底相當夢幻，除了Edward Chan擔任監製，還有周耀輝填詞，Cousin Fung及Lee Ching作曲，新歌以夢境為主題。同時為配合藝術感，MV帶觀眾遊歷一趟如夢境一樣幻變無常的視覺體驗，以白、紅、黑三種顏色為主調，白色代表純潔、紅色代表刺激、黑色代表噩夢，是做夢最常見的三種感受。再加入由本地紙藝設計師設計的三色貓頭鷹裝置，及Felix的頭飾，呼應希臘神話中的夢神的形象，另外還有16名女生群舞，表達出現夢境似實而虛的角色。