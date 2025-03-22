【是日通勝】

農曆二月廿三

乙巳年 己卯月 庚寅日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：交易、立約、栽種

忌：祭祀、開市、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：19、28、24

幸運顏色：紅色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：投資宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

金牛座：財運好到極，但不宜張揚，以免惹人眼紅。

雙子座：社交運強，多與不同人互動，助啟發思考。

巨蟹座：幸運指數排第一，事業運與愛情運均急升。

獅子座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

處女座：天無絕人之路，身處逆境也不應自暴自棄！

天秤座：謀事要竭盡所能，不要一遇上挫折就退縮。

天蠍座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

人馬座：謹記鬥氣傷感情，已有伴侶者要控制脾氣。

山羊座：財運回升，量入為出的策略要貫徹始終。

水瓶座：易與人爭辯，你卻佔不到上風，宜忍一忍。

雙魚座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）虎 偏財旺

（跌）雞 人緣差

鼠：事業上有望遇見伯樂，好好表現自己。

牛：用心經營感情關係，幸福感隨之而來。

虎：偏財旺，抽獎容易中，讓你喜出望外。

兔：運勢欠佳，做事易分心，財運不太好。

龍：感情運一般，凡事要多跟另一半商量。

蛇：和氣生財，小心處理同事之間的分歧。

馬：情緒易悲觀，對各種事情都放不下心。

羊：財運佳，但作投資決定前要深思熟慮。

猴：是日沖煞，處理感情難題忌拖泥帶水。

雞：人緣運平平，與人相處容易發生誤會。

狗：事業運轉差，宜堅守崗位，忌遲到早退。

豬：八卦心態要收斂，更不要說他人閒話！

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽白羊+上升風象=？

太陽白羊、上升雙子

這個組合的人擁有白羊座的熱情和自信，但上升星座雙子使他們的外在表現更為靈活和好奇。他們初見時可能給人一種機智和善於溝通的印象，具備雙子座的變通性和適應能力。他們天生愛好學習新知識，並且善於與人交流。他們常常能夠在多變的環境中輕鬆應對，不斷探索新事物和新領域。在熟悉環境中，白羊座的積極進取和勇氣會讓他們在多變的情況下依然能夠脫穎而出。

太陽白羊、上升天秤

這個組合的人擁有白羊座的能量和決斷力，但上升星座天秤使他們的外在氣質更為優雅和社交。他們初次見面時可能給人一種和諧和迷人的印象，具備天秤座的平衡感和公平意識。他們天生擅長建立人際關係，並且在團隊合作中表現出色。他們重視和平與和諧，努力在各種情境中維持平衡。在熟悉環境中，白羊座的熱情和自信會讓他們在社交場合中脫穎而出，並成為眾人的焦點。

太陽白羊、上升水瓶

這個組合的人擁有白羊座的積極性和創造力，但上升星座水瓶使他們的外在形象更為獨立和前衞。他們初次見面時可能給人一種獨特和革新的印象，具備水瓶座的獨立思考和創新能力。他們天生喜歡挑戰傳統觀念，並且熱衷於追求新穎的事物。他們擁有強烈的個人主義和創造力，常常帶來新奇的想法。在熟悉環境中，白羊座的領導力和勇氣會讓他們在革新和變革中發揮出色，成為領導潮流的先鋒。