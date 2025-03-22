鄧月平最恨跑步　為拍戲豁出去

藝人敖嘉年、鄧月平及徐浩昌等，昨晚（21日）出席主演微電影《猛龍傳之誰怕誰》首映禮。敖嘉年表示電影約一年前拍攝，原定片長並沒有1小時這麼長。至於戲中演敖嘉年女兒的鄧月平，表示今次拍攝得十分開心：「我哋同導演講不如拍長少少啦，最多我哋Free 1、2組畀你呀。」她表示戲中跑步場口是實地於馬拉松賽事中取景，導演更提示大家要拍足一天，叫大家留力，她笑稱當時持住後生「一股牛勁搏命跑」，加上天氣炎熱，結果只衝了15分鐘便投降，要走到一旁休息，敖嘉年即大讚「女兒」已很厲害，反而本身熱愛跑步的他，笑指因劇情需要，一出場便已暈倒，覺得最辛苦的其實是拿着攝錄器材、跟住演員不停跑的攝影師。

鄧月平笑指其實自己極之憎恨跑步，不過為了角色就另作別論：「都想試吓自己跑唔跑到，跑咗幾日跑順條氣冇咁憎。（愛上了？）呢啲咁變態嘅嘢梗係冇啦，哈哈！」問她是否因上圍太豐滿，令跑步時增加困難？她笑稱應該是自己肺活量不足所致，與身材無關，又指今次跟嘉年合作，除了學到演戲技巧，更得知對方有耍劍，因此也不時向對方請教。另談到她早前不幸遇上電影投資者「走佬」，令她已開了數天工的電影停工，更慘被走數，她表示現在仍未有消息：「隨緣啦。」