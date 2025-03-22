舒淇高調放閃馮德倫　祖兒MIRROR現身加持

藝人馮德倫（Stephen）昨天（21日）現身潮人盛事ComplexCon，為他的全新動漫IP「BUCKET MAN」主持發布，同場還宣布首個企劃、跟「香港figure教父」劉建文（Michael Lau)聯乘figure面世，吸引一眾城中藝術家與潮人到賀，包括徐濠縈、容祖兒、MIRROR成員Lokman、Anson Kong、Alton與Frankie等，Stephen不禁在社交網發感言謂：「Thank you all for visiting the BUCKET MAN booth！感謝你們來幫我加潮！」而太太舒淇雖然未有到場，但在社交平台連出兩post大力祝賀，並寫道：「這是……裝置藝術？行為藝術？or 變身術？」兩人隔空放閃。

Stephen透露之後更將陸續有更多搞作，其中將會跟不同界別的藝術家合作，他說：「其實作為一個導演，寫唔同嘅劇本，通常會先定好人物角色，再去設定人物嘅衣着等細節，今次我覺得係一個反傳統嘅IP做法，無論中國、香港、荷里活電影都好，唔係有特定嘅元素就一定成功，所以要多啲留意世界、多啲嘗試。用膠桶笠住個頭嘅小朋友原本只係一幅畫，最後再加返個人物性格故事落去，再加入同優秀嘅藝術家合作，之後會一路去推動呢件事。」

Stephen全程參與這次企劃的籌備跟創作，想出要加入幽默與香港回憶的元素，紅色水桶這份親切感也感染不少人，他表示：「呢個figure係頭笠住香港人好熟悉、個個人屋企都有嘅一個家具，繼而變成超級英雄，係充滿幽默感同香港文化特色。香港以前制水、去茶餐廳、街市，周圍都會見到呢個水桶，係有一種同大家好接軌、好親密嘅感覺。」