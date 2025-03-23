Tyson Yoshi親臨ComplexCon「李錦記麵家」　試食有「營」碗麵

當傳統遇上時尚，迸發出來的火花截然不同！百年香港醬料品牌李錦記在國際盛事ComplexCon 香港潮流市集Family Style Food Festival中推出期間限定的「李錦記麵家」，將香港傳統麵家風味帶入ComplexCon，入場人士可率先品嚐新產品、有營有真料的李錦記「營料理」即食碗麵，現場更有限量「李錦記麵家」別注版T恤、特別版扭蛋等，成為一眾KOL及入場人士的打卡熱點，連向來真「材」實料的「潮界男神」Tyson Yoshi亦聞風而至，趁新碟簽名會舉行前專誠光臨「李錦記麵家」試食，實行「試吓『李』真料」！

打破杯麵等於不健康框框

美味又低負擔出名自律管理身形的Tyson，大讚李錦記「營料理」即食碗麵「有真料」（真材實料），而且有營兼低脂，誠意推介給一眾健身Buddy！他說：「李錦記『營料理』即食碗麵好食得來又有營養，仲有湯麵同撈麵揀，超級驚喜！碗麵有齊真肉及真菜，口感十足，吃得相當過癮！」Tyson續說：「李錦記『營料理』即食碗麵最吸引我的地方是低脂及高蛋白質，採用低脂的非油炸麵，零膽固醇，但口感依然煙韌，既美味又低負擔，無論是Cheat Day抑或日常進食，低脂及高蛋白質絕對是加分位！」

最愛「李錦記胡麻醬雞撈麵」 不用打擾未婚妻煮宵夜最近為新歌《1994》宣傳而港台兩邊飛的Tyson，對於李錦記「營料理」系列主打的「自煮Recharge」概念讚譽有加：「做藝人難免日夜癲倒，很多時出完騷已是深夜，以『營料理』即食碗麵作宵夜的確不錯，既有飽足感又低脂有營，而且方便快捷不求人，Christy也不用特意起床為我煮宵夜，這樣才能『Happy Wife, Happy Life』呢！至於四款口味當中，個人最喜愛『李錦記胡麻醬雞撈麵』，特選嫩滑雞肉及爽脆木耳，配搭麻醬帶濃濃芝麻香，非油炸蕎麥麵，低脂及高蛋白質，堪稱一啖入魂！」四款口味仲包括味噌扇貝湯麵、蠔皇牛肉撈麵及椰子雞肉湯麵。

唐人街買餸直奔亞洲超巿狂掃醬料

適逢Tyson最近推出新歌《1994》，向90年代的音樂與電影致敬，難怪他對「李錦記麵家」的懷舊設計情有獨鍾，還即場試食「營料理」碗麵！曾在英國留學的Tyson直言：「麵家設計十足十小時候屋企人帶我去的麵檔，充滿童年回憶呢！懷念以前在英國讀書時，經常到China Town買餸，第一時間便是同幾個同學仔一起直奔去買李錦記醬料返宿舍用，大家一齊回味熟悉的味道。現在李錦記有即食碗麵就更加方便了，一碗有齊特調湯醬同菜肉，可以瞬間食到有營的「家」味道！」

尊重前輩點評《1994》MV 望效法「樹林」成更真材實料音樂人

被問及覺得演藝圈哪位「有真料」，Tyson說：「其實所有擁有支持者的人，都跟李錦記『營料理』即食碗麵一樣，『有真料』，個個都咁真材實料，尤其Respect跟我一樣來自小型公司的獨立音樂人，例如林家謙及Serrini，他們都是我的學習對象，鞭策我如何做得更好！同時，我當然多謝前輩及網友的點評及指教，Respect大家花時間去看我的MV，我一定會盡力做得更好，成為一個在大部份人眼中都具備真材實料的音樂人，預計下一首歌會重回流行曲風格，敬請期待！」