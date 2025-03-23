當眾被播用口餵張振朗食提子　劉穎鏇心跳加速勁尷尬

藝人張振朗與劉穎鏇（Tiffany）在無綫新劇《奪命提示》中有不少激情戲，今日（23日）2人現身劇集宣傳活動時，現場播出Tiffany身穿低胸短褲以貓步爬上床走近張振朗，並用口餵對方食提子的預告片，引來全場起哄，2人玩遊戲時則改由張振朗用口餵Tiffany食提子。

受訪時，張振朗表示看完該片段就證明他是專業演員，為拍劇去到盡，又指見到現場觀眾反應大，已感值得，最重要大家睇得開心，Tiffany坦言不知道現場會公開睇片，令她大感尷尬兼心跳加速，張振朗大讚對方犀利：「佢又要性感，又有感情同動作戲，真係抵佢咁受歡迎。」

講到拍攝時感受，Tiffany稱：「我拍嘅時候真係好怕醜，因為現實中冇試過咁餵人食提子同咁樣貓步上床，不過拍攝前大家溝通得好好，導演有講晒點做，而且振朗真係全程瞇埋眼冇望。」振朗指大家互相信任，不會令對方感到不舒服，問到會否擔心播出破壞跟女友關係？他說：「冇咁易打破。（女友都好信任你？）個個對我都好信任，我係專業演員。」問到會否有更激場面？他坦言陸續有來，但是否更激就見仁見智，問他會否擔心激親女友？他笑謂只想激起觀眾看劇的熱情。

另外，提到網民反映劇集女角衣着太性感，有灑鹽花之嫌，張振朗直言身為演員只是照劇本去演：「實有人鍾意同唔鍾意，個個都可以隨便發表意見同討論。」Tiffany指衣着是出於劇情需要，自己以專業態度去做好件事，振朗大讚對方是健康性感，對於最強Body 3.0的稱號，Tiffany稱自己有為劇集而努力鍛煉及改變身形，認為這個稱號代表觀眾見到她的變化。