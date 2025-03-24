趙麗穎出征打假　爆Seed拒做「偽人」

內地頂流女星趙麗穎性格耿直，多年來堅拒虛假人設，嚴打盲目「貼金」吹捧！近日有報道讚揚她如新片角色般「有稜角、擁不一樣的善良」，怎料她不但唔Buy，還在社交網發文「打假」，毫不客氣！

入行多年的趙麗穎身經百戰，網上不時出現與她有關的假消息，一時說她有新戀情，一時指她跟其他女星爭角色，但她向來笑罵由人，甚少澄清，不過，近日她卻激罕「爆Seed」公開反擊！事緣有媒體將其主演電影《向陽．花》製作特輯內一段幕後解讀趙麗穎角色「有稜角、擁不一樣的善良」的說話，指為趙麗穎所言，並指她自覺與角色相似，儘管是讚美奉承，卻惹來她不滿，在社交網轉載該報道並說：「沒接受過採訪，假新聞。」毫不客氣。該片導演馮小剛亦公開發聲，為趙麗穎澄清：「事件發生後，我們已經和各方積極溝通，釐清事件原委，積極解除誤會。」足證劇組對此非常重視。

查實趙麗穎多年來都不喜歡被標籤虛假人設，拍攝劇集《花千骨》時，有網上消息指她寧願蹲在片場吃飯，也不願享受主角特權，她亦特意在文章下留言：「別幫我編故事了，謝謝！」

愛惜「假鼻」對手

《向》片將於清明節檔期上映，趙麗穎片中角色為搵錢做盡各行各業，包括賣酒女郎，又要化上極濃眼妝，拍攝監獄打鬥戲期間，她遇上「假鼻」對手，對方近日特別拍片感謝她，因趙麗穎為免打歪她的「假鼻」，特地改了掌摑位置，非常細心。

今年該檔期非常熱鬧，暫有10多部電影上映，趙麗穎的對手包括張藝興主演的《不說話的愛》，以及張子楓的《下一個台風》等，當中張藝興在《不》片飾演聾人，要苦練手語，挑戰《第二十條》的趙麗穎。至於曾跟趙麗穎傳緋聞的王一博，主演電影《熱烈》亦會在同一檔期重映，雖然對手眾多，但《向》片仍一枝獨秀，在電影數據平台的「想看度」登上華語片之冠。

楊冪唔爭「戲」側側膊做女王

與趙麗穎同是「85後花旦」的內地女星楊冪，近年主演電影均票房麻麻，故減少拍戲，粉絲期望她能憑陳可辛電影《醬園弄》翻身。該片之前因番位問題，令楊冪與趙麗穎的粉絲在網上火併，其後海報特地以出場先後來排序，以免再挑起是非！

《醬》片暫時未有映期，楊冪繼續專心做「廣告女王」，近日再為代言內衣品牌拍廣告，前日她大晒花絮片，以多款裝束跌膊露Bra帶，大玩慵懶性感。