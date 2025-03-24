「尖」端别墅Panah Villa 雪嶺新地標

三角形有着穩固堅定、不易變形的特性，作為建築物的外露結構，其尖端造型又能為人們的視覺帶來較強衝擊，正如今次介紹的「尖」端别墅「Panah Villa」，就是一座不一樣的三角形建築，貌似人造雪山，預計建於阿爾卑斯山脈，一旦建成，絕對有條件成為該雪嶺的新地標！

媲美藝術品

出自設計師Azra Mizban的概念建築「Panah Villa」，打算以名聞歐洲的阿爾卑斯山脈（Alpes）為據點，坐擁幽美的自然景觀，用作度假最合適不過！從預想圖所見，呈三角形的屋頂與全屋外牆均髹上了脫俗的白色，跟背後披上了皚皚白雪的山峰相映成趣，而這幢別墅的造型亦有點像人造雪山，上尖下闊之餘，又不是純粹的三角形建築，猶如一件摺紙藝術品。

「Panah Villa」的設施包括客廳、餐廳、廚房、睡房、浴室、陽台、戶外休息區等等，應有盡有，並利用帶暖意的Earth Tone為主調，木牆身襯木地板，配合壁爐、地氈、各式皮革製家具，營造出舒適氛圍，即使屋外刮起暴風雪，仍可繼續暖笠笠地享受人生！順帶一提，受惠於三角形屋頂，配合玻璃幕牆的使用，置身屋內沒有絲毫壓迫感，還可從不同角落欣賞外面的景色呢！