37馬賽「重返」校園　文青Look混入Campus亳無違和感

37歲馬賽（現名馬菀迎）自捲入桃色醜聞後離開無綫，在2019年與圈外男友結婚並誕下女兒Camellia，更淡出幕前專注家庭生活。近年馬賽進駐社交平台與網民分享親子日常，還大談養生及美容心得。其後2021年馬賽自創養生品牌，做自家品牌代言人，不時直播帶貨。她近日返港並現身香港理工大學出席活動，文青Look的她皮膚白皙透亮，即使走進學生人群中都毫無違和感。

日前，馬賽在社交網上發布了一段現身香港理工大學出席研討會的影片，並留言：「38歲失業女演員vlog，重返校園，體驗學生時代時間與空間重疊於過往。我好像看到了19歲初來香港的自己，所謂跨界，不過是把人生拆成多稜鏡。」

影片中可以看到留着一頭招牌黑色短髮的馬賽當日頭戴淺灰色絨毛Cap帽，並身穿白色襯衫及黑色長袖毛衣，整體造型充滿文青女神味。化上淡妝的馬賽全程以自拍角度一邊拍片一邊漫步校園，又走進學生之中觀看表演，又在學校的小食部泡養生茶解渴，相當悠然自得。即使馬賽已年近四旬，但保養得宜的她仍皮膚白皙透亮且十分飽滿，乍看與年輕學生無異，活力滿滿。