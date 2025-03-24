中年好聲音3︱海兒點名挑選　李金凱膺MVP變馬國明2.0

無綫歌唱節目《中年好聲音3》昨晚（23日）播出一集，是16強進身14強的1對1PK下半場，最終陸東成及侯靜伊遭淘汰。今集MVP由評審海兒負責挑選，海兒宣布得獎者前感性地表示：「我係學古典音樂，所以一直都好執着技巧，而呢個選手每一次上台，都提醒番我點解我哋要做音樂，我今日揀嘅MVP係金凱。」

對於第二度勇奪MVP的李金凱一臉難以置信，更一度變成天然呆表表者「馬國明2.0」，金凱做了一輪鬼臉後正色道：「我參加過大大小小很多比賽，但我不是一個適合比賽的人，在《中年》應該是我唱得最開心的一次。」海兒聽畢即向金凱大派心心。

至於大熱門張與辰，則完全發揮水準將《怎樣》唱到極盡完美，令冧得一陣陣的海兒開心地讚不絕口：「佢唱歌都真係好完美，情感上技巧上所有嘢都接近完美，有啲技巧好少人做到。第一樣嘢我覺得係佢可以控制震音嘅Frequency，即係佢可以有慢嘅震音、漸快嘅震音同快嘅震音，震音都可以玩成咁真係…呢個係超高技巧嘅操控。第二樣嘢，佢嘅韻母嘅平整度非常高，好順耳好滑，我真係要大讚特讚。」周國豐亦難得大讚：「首歌最難嘅地方係重複又重複，最難係去製造變化，呢樣嘢我絕對冇擔心過與辰！」