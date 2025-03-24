吳忻熹乳癌最新病況曝光　出院後行唔到要坐輪椅

前港姐季軍吳忻熹（前名吳文忻）乳癌復發，近日她透露癌症惡化變成第四期，癌細胞更擴散至尾龍骨，更因心臟及肺部積水入院半個月，抽取了約1公升的血水，她今日（24日）在社交平台上載短片，透露最新病況，表示現已出院的，不過行路有困難要坐輪椅：「因為坐骨神經痛纏繞了我幾個月，入院後有幾日又不可以下床，沒有郁動加上肌肉不斷流失，仲要發現癌細胞去了尾龍骨，立刻在尾龍骨位置電療了5次，尾龍骨位置冤到坐又唔係企又唔係，只有躺平才舒服，出院後要用拐杖才勉強行到，連下床去洗手間也覺辛苦！」

她指現已進行第一次化療，更出現不少後遺症：「又攰但又瞓唔到覺（失眠是化療的副作用），而且第一次化療完嗰個星期，完全唔覺個腫瘤有任何反應，好像還在不斷長大和擴散，心諗，死嘞？！連化療都搞唔惦！」

幸好她在朋友介紹下，同時採用其他療程，終於病情有好轉：「我的身體180度轉變，由行唔到企坐也不太好，到現在可以正常行路唔再冤痛，由個腫瘤不停發炎變大擴散緊變到已停止擴散和缩小，在這兩星期內，有着極速地向好！感恩！星期三晚9:30pm開live，同大家分享吓，究竟我這兩個星期做咗啲乜，有咁大的好轉！？」