深宵太無聊　激戰解寂寥

好多人鍾意趁深夜搵食，當中有人為咗滿足食欲，亦有人因為性慾發作而出動。AV業界資深人士神仙乙表示，內心有飢渴感，得唔到滿足又確係好難瞓得着，所以日本AV界特別炮製咗深夜狂歡系列，希望為深宵無聊嘅朋友提供解悶好節目。

航空孽緣

由溜池滾球製作嘅《妻之殘業NTR》，女主角櫻樹玲奈係一名空中小姐，因工作關係，經常同老公分隔異地，又因為等待客機啟航，不時要喺深夜時分留喺辦公室做準備，期間同身為拍檔嘅機長德哥有說有笑，關係唔止愈來愈熟落，仲有啲曖昧添！某個深夜，兩人又再喺辦公室共處，德哥突然起色心，忍唔住伸出鹹豬手，玲奈本來都有反抗，唔想對唔住老公，但實在太耐冇同男人交歡，慾火一下子被德哥引爆！兩人隨即喺辦公室內激戰，之後更加係客機上再續孽緣。

獄中曳曳

喺本中出品嘅《女獄警與囚犯秘密約會》入面，身為女獄警嘅美谷朱音，平時一臉嚴肅，對犯人好唔客氣，但自從犯人阿明入冊之後，終於露出狐狸尾巴！話說阿明個樣生得俊朗，加上坊間盛傳佢有超強性能力，搞到朱音好想試吓對方嘅虛實。某個晚上，朱音等到凌晨兩點鐘，即自己一個人當更嘅時分，向阿明發動挑逗攻勢，成功令對方就範，而由於監房冇安全套，兩人直接打真軍兼中出，強烈嘅快感令朱音如癡如醉！自此之後，朱音一到凌晨兩點就會搵阿明曳曳，瘋狂激戰兩粒鐘以宣洩慾火。

密會壯男

由JET映像推出嘅《與巨根男深夜的不倫約會》，講述波多野結衣係一名賢良淑德嘅家庭主婦，將家務打理得頭頭是道。某日，結衣見到隔籬屋嚟咗一名年輕男住客祥仔，因為太耐冇接觸小鮮肉，心裏面泛起陣陣漣漪，開始留意對方嘅一舉一動。某一晚，祥仔返到屋企，立即換衫除褲但又唔記得關門，被啱啱出門倒垃圾嘅結衣望見其雄壯嘅下體，呢位賢妻即時慾火急升，衝上前對住祥仔做出越軌行為！最終發展出一段不倫關係，一到深夜時分，結衣就會趁老公熟睡，走過隔籬屋同祥仔玩個夠！

簡評

夜深人靜，唔少人因為太無聊而放任自己，甚至做出一啲越軌行為，就好似日本AV深夜狂歡系列入面嘅男女主角，乜嘢道德枷鎖都拋諸腦後！今次介紹嘅3部作品中，本仙最鍾意《女獄警與囚犯秘密約會》，原因係女主角美谷朱音嘅演出夠姣夠放，肢體動作靈活悅目，加埋以日本監倉作為激戰場景，好有新鮮感！