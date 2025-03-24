馮盈盈周家蔚深入旺角劏房　派發福袋送關懷

藝人周家蔚、馮盈盈、洪助昇、黎展峯、英皇樂隊Locksmiths（開鎖佬）及名人楊玳詩，日前在旺角參與社區活動，與義工團深入劏房戶派發福袋並送上關懷，為弱勢社群帶來溫暖與正能量。眾藝人先率領40位義工於街坊會禮堂齊心打包福袋，隨後分為五組走訪共30戶長者及劏房戶。

周家蔚與馮盈盈在探訪中展現親和力，聆聽住戶心聲，更主動分享生活點滴，周家蔚感動說：「一家人在一家就是家，最重要是互相扶持，看到住戶們樂觀積極，讓我深受感動。早前我們一家剛慶祝了13周年結婚紀念，更讓我感恩擁有幸福的家庭與生活。」育有兩子的她希望之後能帶兒子們一同參與義工服務，讓小朋友能感受助人為快樂之本。

馮盈盈從活動中有所啟發，她說：「今天有幸與多位傑出企業家一起參與慈善活動，從前輩身上學到了不少經營及社會責任之道。我現在亦創辦了自己的公司，未來也希望能效仿前輩們，將善心融入事業，多做有意義的事，回饋社會，讓更多人感受到溫暖。」她又謂自己的教育頻道特別關注兒童身心靈健康，所以都希望可以多接觸了解小朋友，向他們傳遞正能量，亦希望以生命影響生命，讓世界更美好。

洪助昇、黎展峯及Locksmiths隊員大雄、Eric、Harry及Tom暖男上陣成為搬重物擔當，率先將所有福袋孭上身，進入劏房戶與住戶面對面交流，了解他們的生活狀況。最近初次參與MV導演工作的洪助昇表示：「今天聽到劏房戶的故事，他們的堅韌和樂觀真的很感人，給了我很多創作靈感，我想把這些情感日後拍出來，讓更多人共情。」黎展峯則分享：「探訪時遇到一位年輕住戶，雖然生活艱難，但他眼神充滿夢想。我分享了自己的最新作品，希望鼓勵佢只要肯努力，就能燃起心中的火，自我提升『免費升級』！」兩位暖男不僅與住戶輕鬆互動，更主動幫忙搬運物資，贏得現場義工及住戶一致好評。

樂隊 Locksmiths 開鎖佬以熱情參與探訪，協助派發福袋並與住戶親切交流。成員們表示：「能夠參與這樣的活動非常有意義，希望我們的到來能為住戶們帶來一些歡樂和正能量。」他們的幽默與活力為現場增添輕鬆氛圍，深受住戶喜愛。