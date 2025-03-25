攻打四方城！茱莉亞羅拔絲自爆係「麻雀友」 逢周二例必「開枱」

麻雀並非亞洲人愛打，原來老遠的荷里活亦有「麻雀友」，她就是奧斯卡金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts），原來她都愛約埋「三五知己」開雀局！

幾年前茱莉亞就拍了條片分享自己愛「麻雀耍樂」，最近片段於網上再度被瘋傳。訪問中，她被問到平日如何放鬆自己，她就回答表示自己每周都有打麻雀，她表示：「打麻雀嘅概念就係透過隨機抽牌，喺一片混亂中創造出秩序。」而她更用「麻雀」來比喻人生：「呢個其實同人生好相似，我哋透過智慧同善良嘅行為，希望從一片混亂中創造出秩序。」而她更爆平時「約腳」開枱不成問題，皆因她的好友都識打麻雀，而且一行8人每個星期二都會有麻雀聚會。就連她的姪女影星愛瑪羅拔絲（Emma Roberts）亦受姑姐感染亦是「麻雀腳」之一。不過，茱莉亞強調不會「打錢」：「我哋從來都唔賭錢，雖然有好多人都話我哋咁樣係錯過重點，但對我嚟講，呢個係一個友善嘅遊戲。」

據知茱莉亞曾試過要求品牌設計師好友Riccardo Tisci為她設計專屬的「遊戲組合」，組合內有骨牌、撲克和麻將。而後來Riccardo亦的確曾經推出過限量版的麻雀套裝。