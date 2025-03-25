大玩姊弟戀！珍妮花安妮絲頓與上位男星約會斷正火速撻着

荷里活女星珍妮花安妮絲頓（Jennifer Aniston）的戀情一直備受外界關注，她先後與兩大男星畢彼特（Brad Pitt）與Justin Theroux 結過婚，後者日前與女友Nicole Brydon Bloom墨西哥結婚。而珍妮花近日亦被爆有新歡。

56歲的珍妮花與49歲的《帝國驕雄II》（Gladiator II）智利上位男星Pedro Pascal 於周六（22日）被傳媒影到與一大班好友在西荷里活一酒店食飯，2人更被影到於酒店門外交談5分鐘後各自乘車離開。照片被公開後即被懷疑他們是否搭上。有網民大讚他們外形好合襯絕對支持他們拍拖。不過另有指他們只是朋友聚會並非情侶關係。

珍妮花與Pedro玩「姊弟戀」的消息傳出後，有網民就翻炒他們去年在《Critics Choice頒獎禮》紅地氈時的訪問片段，當時他被記者會問到有沒有機會加入珍妮花的大熱劇集《晨早直播室》（The Morning Show），他即時緊握珍妮花的手表示：「預埋我。我會等我經紀人嘅消息。發個劇本畀我。」然後吻了她手背一啖便離開。