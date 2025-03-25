金賽綸被爆生前遭丈夫家暴　前男友發聲：她自殺與金秀賢無關

韓星金秀賢早前驚爆曾秘戀已故女星金賽綸6年，但他只承認是在女方成年後交往約1年，女方遺屬質疑是金秀賢一方逼女兒償還7億韓圜賠償金，導致她上月16日自殺離世。不過，記者出身的網紅李振浩早前大爆金賽綸於年初已跟居於美國紐約的男友結婚。

今日（25日）韓媒《The Fact》通過金賽綸生前最信賴的前男友K某提供的情報，還原她生前的痛苦。K某表示金賽綸雖已離開，但相信她絕不希望死亡原因被歪曲，K某指金賽綸的死與金秀賢無關，而是因為女方生前周旋於兩男，陷入三角戀而度過了極度痛苦的日子。其中一個是金賽綸前男友K某，另一人則是年初結婚的紐約丈夫A某。

金賽綸與A某結婚後，便跟K某分手，但因婚後遭家暴，又再次聯絡前男友K某尋求慰藉，得知此事的A某便奪走其手機監視，又持續家暴及辱罵她，期間金賽綸因精神崩潰多次企圖自殘及自殺，K某還公開她生前頸部自殘的傷痕照。K某指她承受的痛苦與債務償還，以及跟金秀賢昔日的戀情無關。

K某又透露，金賽綸因家人毫不關心而感痛苦與悲觀，她於2024年11月1日因割脈自殺導致手腕韌帶斷裂，需接受緊急手術，家人卻無一人到場。K某一直守護她至出院，醫藥費由當時事務所支付。K某表示當時送金賽綸回家，金母正與友人用餐，對女兒傷痛毫不在乎，正因為有這種家人才總讓她想逃離。

金賽綸在婚後仍繼續向K某吐露自殘原因：「我割脈也無法原諒、逃脫。試過上吊也沒成功，只留下傷痕。對不起，沒能遵守約定。」K某直言看到以家屬名義突然現身的姨母，將死因歸咎金秀賢，是強詞奪理，而作為父母反而不敢出面，或許正因為他們是金賽綸生前最想逃離的對象。遺屬在金賽綸生前不聞不問，尤連女兒結婚也不知情，但在她死後卻翻出多年前與知名演員的舊聞，如無其他目的，實在難以理解。K某又謂雖未見過金秀賢，但因其名氣遭到非議，想必十分委屈。

為證明提供的情報內容真實性，K某附上有身份證號碼和指印的確認書，並公開金賽綸在首爾江南某醫院急診室治療時的錄音作證據，當時金賽綸寧可向友人求助手術費，亦拒絕聯絡家人，可見她當時十分孤立無援。