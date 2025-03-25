東冲有料到：玩水以外的「水為財」潑水節

對於泰國一年一度的潑水節，大家的認知大多是「當地的新年」、「可通街通巷可玩水」、「除了曼谷外，各大省府都會舉行」、「芭堤雅由4月13至19日舉行，可以讓人玩足6天」等等……

但你可能並不知道的是，潑水節真的是個「水為財」的節日。除了有不少外國人專程來感受節慶的氣氛及情懷外，還有另外兩類人被大批大批地吸引過來。其中一類是Bangkok Electronic Dance Music（簡稱EDM）活動的玩家，多年來曼谷有數個EDM的場地，每年所見，場地夠大之餘，場內無論是燈光、音響及DJ等都有特別安排，吸引不少來自世界各地如亞洲、美洲及歐洲等發燒友慕名參加，門票亦往往一票難求，當中售價高達廿萬泰銖的VIP位置亦被掃光。別以為這類參加EDM的朋友只作3日2夜的短途旅程，他們很多時都願意買一些All Day Pass，玩足幾日，非常盡興！我身邊的香港朋友亦早已訂票，他們都是潑水節期間的EDM發燒友，據聞主辦單位每次均可賺得盆滿缽滿。

另一類人則是同志。話說潑水節期間曼谷不少酒店均會舉辦為同志而設、一連數日的泳池派對，當中更會推出玩足數日的Pass，吸引世界各地的同志前來發展異地情緣。

所以潑水節除了招徠一般遊客前來見識當地新年的節慶氣氛外，同時也是一個「發財」的好時機，無論是當地人抑或外國人，各自都可找到自己的樂趣。雖然部分節日派對收費高昂，但面不改容開心埋單的依然大不乏人、爭相參與，畢竟這是一年一度的盛事。大家今年準備好出發了嗎？

胡慧冲