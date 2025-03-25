金賽綸結婚證書曝光　老公否認曾施暴及墮胎

韓星金秀賢早前被影片頻道「橫豎研究所」曾秘戀已故女星金賽綸6年，但他只承認是在女方成年後交往1年多，女方遺屬質疑金秀賢與女兒的死有關，但記者出身的網紅李振浩爆料指金賽綸年初在美國紐約結婚，並曾經墮胎及多次遭丈夫施暴，而韓媒今日（25日）公開金賽綸生前最信賴的前男友K某的採訪內容，K某強調金賽綸之死與金秀賢無關，而是因為女方遭到丈夫暴力對待和恐嚇，加上家人對她毫不關心，因此走上絕路。

而「橫豎研究所」今晚（25日）就爆料指K某只曾與金賽綸拍拖一星期，是名叫李燦熙、經常發明星夢及於1999年出生的男子，主持人與金賽綸的友人A某通話，A某指K某很可能是因為被金秀賢方面或前事務所方面恐嚇才受訪，又指金賽綸去年曾因為找不到金秀賢而想寫信給對方，但最後未能交給對方。

至於被指多次向金賽綸施暴的在美丈夫就向「橫豎研究所」公開結婚證書，可見兩人是在今年1月7日申請結婚，於1月12日正式註冊結婚，他否認曾向金賽綸施暴，並指他是於去年11月中透過友人介入認識金賽綸，於11月底才正式拍拖，至結婚時只見過4次面，而金賽綸當時亦有服用避孕藥，故認為根本不可能存在懷孕及曾經墮胎的事。