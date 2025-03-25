齋藤恭代　年度冠軍怕醜妹

站喺台上表演有一個先決條件，就係唔怕醜，事關對住觀眾怯場，表情會顯得生硬，台詞又好容易記錯，想唔畀人柴台都幾難！之不過，有一位寫真天后好怕醜，偏偏可以喺選美活動中拎到冠軍，佢就係索到爆燈嘅齋藤恭代！

身材完美

喺日本寫真界有唔少身材高挑嘅性感尤物，好似山崎真實、林夢、片山萌美等等，而今日為大家介紹嘅齋藤恭代，喺高度上有成5呎8吋，比起幾位師姐更勝一籌，加埋頭同身比例為1：9，所以就被稱為「九頭身美人」！

今年28歲嘅恭代，生得如花似玉，氣質清新脫俗，除咗人高腿長之外，因自細玩開器械體操，身形相當纖巧，完全搵唔到多餘脂肪，但上圍對E奶甚有睇頭，屁股唔算好大卻圓而有肉，呢副胴體可以話係無可挑剔，難怪能夠喺寫真界火速上位！

【小題】魅力獨特

話說天生怕醜嘅恭代，當年並非主動參加偶像團體「草莓公主」嘅選秀活動，而係朋友靜靜雞代幫佢報名，所以一開始嬲嬲哋，要喺朋友多番勸說下先肯出場，殊不知獲得「評審員特別獎」，正式成為藝能偶像！往後幾年，恭代嘅事業發展算係唔錯，喺離開偶像團體之前，更代表日本出戰地球小姐選舉，但由於要喺菲律賓逗留整整一個月，飽受言語不通、水土不服等問題困擾，搞到狀態極差，只拎到「友誼小姐獎」。

近年，恭代除咗擔任模特兒，多次登上日本知名時裝雜誌嘅封面，仲投身寫真女優行列。據阿妹表示，起初要喺鏡頭前作性感演出都有啲唔慣，幸好得到支持者嘅鼓勵，總算能提起勇氣完全演出，仲發揮出獨有魅力，更加獲選為「2024年度寫真偶像大獎」冠軍添！

齋藤恭代經常獲邀為雜誌拍攝寫真特輯同擔任封面女郎，登入其社交網，就會睇到相關消息，仲會搵到唔少靚靚寫真照。

Profile

年齡：28歲

身高：5呎8吋

三圍：34-23-35