郭柏妍搣A0標籤　為丁子朗獻第一次

緋聞情侶丁子朗（丁丁）與郭柏妍（Rosita）在新劇再組CP，而且有不少親熱場口，Rosita慶幸首次拍親熱戲的對象是丁丁，而丁丁亦無懼再傳緋聞，對觀眾受落感開心。被封「A0女神」的Rosita笑言劇中早已非「A0」，坦言將來拍拖亦未必公開。

無綫小生丁子朗及小花郭柏妍繼劇集《下流上車族》後，在新劇《奪命提示》再演情侶，形象清純的Rosita更突破尺度，首演親熱戲及性感上陣。拍攝期間正是雙方緋聞傳得最熱烘烘之時，Rosita慶幸「第一次」交給丁丁，她說：「因為同佢拍過劇，大家有默契，所以有啲乜都會提出。（有冇問佢攞經驗？）我有問Moon（劉佩玥）同其他前輩，佢哋嘅結論係快啲做完件事同做到個要求，咁就唔使做多次。（有冇抗拒？）呢個係演員必經階段，避得一時避唔到一世，所以就試吓。」至於丁丁拍親熱戲可謂身經百戰，反而打戲則是首次，透露劇集開拍前3個月開始健身，操弗身形應付，預告劇中有除衫騷肌的鏡頭。

講明戀情保密

談到兩人傳緋聞，演情侶會否感尷尬？丁丁稱傳緋聞只是因為觀眾喜歡他們在《下》劇的角色：「觀眾入咗戲，作為演員係開心事，如果觀眾繼續鍾意《奪命》CP，我哋都會開心。」他們異口同聲稱沒有拍拖，問到Rosita是否仍是「A0」？她說：「我喺啲劇入面已經唔係A0，呢個標籤係大家畀我，我冇特別去講，呢樣嘢唔可以代表我。我唔想大家Focus呢樣嘢，我好專心工作，唔想大家放呢個標籤喺我身上。（將來拍拖會唔會公開？）未必會講出嚟。」

Rosita曾奪過「飛躍獎」，但之後事業似乎停滯不前，她解釋自己一直埋頭拍劇，手上還有3劇待播，並直言：「一個人冇可能永遠都咁紅，咁都幾好，有好多啲時間去認識自己。」丁丁即讚對方犀利，入行4年已拍了17套劇。而丁丁則自從參加《亞洲超星團》後，音樂及電視雙棲發展，並將首次在外地舉行拼盤演唱會，他自覺有更多不同工作機會：「近年喺香港時間唔多，之前有半年喺上海，成都住咗幾個月，雲南又住幾個月，我好享受周圍走。（如果拍拖會變異地戀？）所以唔考慮拍拖住，最主要係我拍劇好專注，拍拖緊要，但唔係我嘅優先，我唔係好恨拍拖嘅人，都係隨緣。」