金秀賢再被比喻做「N號房」　金賽綸生前哭訴遭母親背叛

韓國女星金賽綸上月16日自殺身亡，終年24歲，其家人早前透過影片頻道「橫豎研究所」公開她與男星金秀賢交往時的照片及影片，指金秀賢於金賽綸未成年時便開始交往，認為金秀賢與女兒的死有關。

而記者出身的網紅李振浩最近爆料指金賽綸生前在美國紐約與男友結婚並曾經墮胎，又多次被對方施暴及恐嚇，其生前丈夫昨日（25日）就於「橫豎研究所」承認今年1月與金賽綸結婚，後來因為性格不合而在協議下辦理解除婚約，他指金賽綸有服用避孕藥，故不可能懷孕，又否認曾向她施暴，更表示願意接受調查證自己清白，而主持人日前已用「N號房」性虐案形容金秀賢的行為，他懶理被金秀賢事務所舉報他惡意中傷，昨日再提到「N號房」：「N號房，金秀賢，對中學三年級的女生，簡直不是人。」又稱持有確實的證據，很快會再爆料，稱金賽綸說過金秀賢是自己的第一個男人，並預告今日（26日）傍晚會公開更多金賽綸丈夫提供的資料。

金賽綸的母親昨日被指在金賽綸去年自殘入院後不聞不問，500萬韓圜（約27,000港元）的醫療費亦是由當時的事務所支付，但正擔任藝人自殺預防協會所長的網紅權永燦就為金賽綸的家人辯護，稱金賽綸去年因自殺入院共20次，其中18次是由父母陪同，又母親一直反對女兒加入金秀賢的事務所，亦反對兩人的關係。

不過李振浩昨晚再爆料指金賽綸身邊的友人都知道金賽綸已與母親斷絕關係，又公開金賽綸去年向友人哭訴遭母親背叛的通話內容，她在通話中向友人說：「跟蹤我的那個人，說他有思覺失調所以入了院，我和男朋友分手了，連男朋友都辱罵我，問我是不是跟患思覺失調的人上床了，最危險的是，你知道跟男朋友說這些話的人是誰嗎？是我媽媽啊。」金賽綸指母親用其手機聯絡當時的男友，令她和當時的男友分手，而當時金賽綸因為捲入醉駕事件而正值反省期，事務所叫她不要更新社交網，但母親卻擅自用其帳號上載照片。

而金秀賢原定本月30日赴台參加「高雄櫻花季」音樂節，主辦方昨午證實金秀賢不會訪台的消息，發聲明指因金秀賢行程調查，所以無法參加活動，事務所昨晚表示活動是因安全理由延期。

另外，早前網傳男星秋成勳代支付金賽綸的葬禮費用，今日（26日）有韓媒表示經了解後得知秋成勳與金賽綸根本沒有交情，代付葬禮費用的傳聞毫無事實根據。