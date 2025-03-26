里奧仔女友半裸上雜誌封面　投訴成為巨星女友壓力勁大

荷里活「鑽石王老五」里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）被26歲的意大利模特兒女友Vittoria Ceretti成功收服，向來甚少提及戀情的她近日亮相時尚雜誌封面罕有大談與里奧仔的戀情。

Vittoria與里奧仔拍拖接近兩年，但2人一直保持低調。而近日她就破天荒談男友，她透露與里奧仔在意大利米蘭初邂逅，而她自爆是男友1997年代表作《鐵達尼號》（Titanic）的fans，她反問記者：「有邊個冇睇過？或唔鍾意？呢套係標誌性嘅影片。」她亦直言被標籤為「里奧仔女友」有「風險」，她說：「一旦你同比你擁有更多追隨者嘅人發展關係，你就成為『某人個女友』或『某人個男友』。呢個可能會令人煩惱，突然間，所有人都喺度談論你係某某人個女朋友，亦係某某個前度。所以，你唔能夠愛任何你想愛嘅人係唔好嘅，因為人哋係都要標籤你。」

雖然成為里奧仔女友有壓力，但她自爆與男友的家人尤其他的母親Irmelin Indenbirken關係好好：「早陣子，我同我男友母親睇翻我嘅童年照，大家都發覺每一次我都係扮巫婆、兔仔或小丑！我從來都冇玩過Barbie。我會獨處喺自己房間同我哥哥架車幾個小時，而我亦寫咗好多日記。」