46歲台灣男星被爆家暴　對女友掐頸毆打致頭頸受傷

46歲台灣男星趙駿亞因《新兵日記》的「魔鬼班長」為人熟悉，他過去曾因毆打女友、推倒警員的暴力醜聞，幾度登上新聞頭條，如今又遭台灣本土劇女神吳婉君指控家暴，對此趙駿亞坦承「我就是情緒有問題」，這是第一次對吳婉君動手。

吳婉君昨晚（25日）發聲明，披露雙方去年7月交往，遭受趙駿亞持續的言語暴力、情緒勒索，最終演變成肢體暴力，她表示：「本人曾經選擇原諒並試圖幫助趙先生控制情緒，然而當暴力行為已經發生，便不能繼續縱容，此事件對本人身心造成重創。」有指趙駿亞接送吳婉君時，在車上情緒失控，掐住吳婉君的脖子毆打，造成吳婉君頸部紅腫、頭部瘀青、嘴唇破皮，據相關媒體報道，趙駿亞後悔動手，稱「無論如何都是我的錯」，也認了這段戀情沒有復合的可能，悲嘆：「不行了！」

而吳婉君報案後，當日派出所執法人員陪同吳婉君就醫驗傷的畫面曝光！已於21日通知趙駿亞到案說明，以傷害罪嫌函送偵辦。執法人員也協助吳婉君聲請保護令。

趙駿亞情史清單有不少美女藝人，包括林可彤、花花、李燕、高宇蓁、秦于婷，不過他曾被起底，過去因遭控家暴，在美國被判刑16個月，5年前趙駿亞又因動手推警察，賠償15萬（約3萬5千元港幣）和解，名字與暴力案件幾度牽扯。