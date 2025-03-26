任暟晴舉行迷你騷　歌迷要求開Part 2

TVB《聲夢傳奇2》冠軍任暟晴（Jasmine）與新進男子樂團New Territories(NT)日前首度舉行迷你音樂會，2.5小時獻唱27首歌，突破性純音樂演出，過百粉絲參與，完場後紛紛要求part 2！

音樂會以「Music Wanderlust音樂出走，耳朵浪遊」為主題，由Jasmine帶領樂迷浸沉於美國、冰島、南韓、香港等地大熱歌手的作品，歌曲經New Territories重新編曲演奏，並配合影片，帶領樂迷游走世界不同音樂風景。

Jasmine精心挑選不同語言的精選歌曲包括《冬天一個遊》、《連續劇》、《Street by Street》、《APT.》等，當中亦有3首歌曲由樂迷預早揀選，希望Jasmine演唱；當她獻唱《紅豆》時，全場樂迷亮起手燈形成一片燈海，場面動人令音樂會氣氛推至高峰。

本來歌曲《歡樂今宵》是音樂會最後一首歌，但現場樂迷太熱情意猶未盡，要求Encore，Jasmine 亦有求必應，最後亦即席獻唱謝霆鋒的《玉蝴蝶》，圓滿為音樂會畫上句號。粉絲亦意猶未盡，散場時紛紛要求再搞part 2!