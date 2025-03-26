丹素華盛頓與積佳蘭賀合演莎翁劇　索價七千元被批太貴

荷里活影壇兩大巨星丹素華盛頓（Denzel Washington）與積佳蘭賀（Jake Gyllenhaal）最近於百老匯舞台劇首度合作主演莎士比亞名著《奧賽羅》（Othello）一票難求，門票由338美元（約2,636港元）至900美元（約7,020港元）。有網民批評票價太昂貴，雖然網民呻門票太貴，但仍然吸引大批劇迷於上星期買飛睇優先公演，結果票房高達280萬美元（約2,184萬港元），創下百老匯史上非音樂劇單1周最高票房紀錄，足證兩大巨星的吸引力！

而《奧》導演Kenny Leon日前就回應被批評門票昂貴一事，他表示是「物有所值」並比喻買飛入場睇樂壇天后Beyonce開騷或現場睇偶像NBA籃球巨星勒邦占士（LeBron James）的感覺一樣。他說：「有一晚有個男人睇完《奧》過嚟同我講：『我畀咗921美元買飛睇，你知嘛？我唔要你回水。我諗緊點買飛睇多次。』」

另方面，被公認為「荷里活道理王」的丹素華盛頓日前受訪時再發表「偉論」，他表示不想被稱呼為「荷里活明星」，他說：「荷里活男星個定義係咩呢？以我為例，我嚟自弗農山，所以我應該係『弗農山男星』。我真係唔知『荷里活』係咩意思。」丹素解釋自己其實應被叫作「舞台劇演員」，因為他初入行是演舞台劇之後才拍戲拍劇，他亦從演舞台劇才學習演技。