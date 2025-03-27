《復仇者聯盟5》演員名單曝光　《變種特攻》陣容回歸

明年上映的漫威超級英雄片重頭戲《復仇者聯盟：末日之戰》（Avengers: Doomsday（暫譯））公布演員名單，宣傳短片拍攝印有演員名字的片場椅子，鏡頭由左到右移動，最後拍到早前宣布由「鐵甲奇俠」轉演大魔王「末日博士」的羅拔唐尼（Robert Down Jr.），他背對鏡頭坐在自己名字的椅上，然後轉頭將手指放到唇上做出禁聲手勢，再站起冷笑着走開。

名單中除了有大家預期的元老「雷神」基斯漢斯禾夫（Chris Hemsworth）、「邪神」湯赫度斯頓（Tom Hiddleston）與「蟻俠」保羅魯特（Paul Rudd）外，還有新世代的「黑寡婦」Florence Pugh、「尚氣」劉思慕、「神奇先生」Pedro Pascal、「隱形女俠」Vanessa Kirby等，最驚喜的是2000年代的《變種特攻》（X-Men）系列主要陣容回歸，包括「X教授」柏德烈史釗活（Patrick Stewart）、「磁力王」伊恩麥基倫（Ian McKellen）、「鐳射眼」James Marsden、「妖后」Rebecca Romijn與「黑丑」阿倫甘明（Alan Cumming），而在《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）加入的「牌王」Channing Tatum亦成為「變種特攻」新一員。