【IB攻略】TOK題目應該怎樣設定？如何寫出高分論文？

IB學生若想在國際文憑（IB）課程中取得45分滿分，除了核心的6大學科需要取得滿分，做好兩個專題研習——4,000字的拓展論文(Extended Essay)及1,600字的知識理論(Theory of Knowledge)是關鍵。TOK論文的撰寫不僅考驗學生的批判性思維能力，還要求他們深入探討知識的本質和來源。不少學生要開始釐定題目，好的開始是成功的一半，今次我們就來談討TOK題目該如何入手。

設置TOK題目的要素

1. 清晰性

一個好的TOK題目應該簡明扼要，讓讀者一目了然。避免使用模糊或過於複雜的語言，題目應該直接反映出你將要探討的知識問題。

2. 開放性

TOK題目應該允許多種解釋和觀點，選擇那些不容易用簡單的“是”或“否”來回答的問題，這樣可以促進更深入的討論。

3. 相關性

題目應該與TOK的核心概念相關，並涉及不同的知識領域和認識方法（Ways of Knowing, WOKs）。這樣可以展示你對知識的多元理解。

4. 個人興趣

選擇一個與你個人興趣相關的題目，這樣在寫作過程中會更有動力，你對題目及科目的熱情將反映在論文的質量上。

在撰寫TOK論文時，某些科目通常能提供更豐富的知識背景和討論材料，從而幫助學生更容易地寫出高分的論文。筆者列出幾個較易寫出高分的科目，供大家參考：

1. 歷史

歷史提供了大量的案例和不同的觀點，可以用來探討知識的來源和可靠性。學生可以分析歷史事件的解釋和詮釋，並討論知識的主觀性。

2. 科學

科學科目涉及大量的實證數據和理論，可以讓學生探討知識的形成過程、科學方法的有效性，以及科學知識的局限性。

3. 心理學

心理學可以幫助學生理解人類行為和思維的背後原理，這對於探討知識的認知過程和感知的主觀性非常有幫助。

4. 社會學

社會學研究社會結構和人際關係，能夠引導學生探討知識如何受到文化和社會背景的影響。

5. 文學

文學作品提供了豐富的語言和情感，可以用來探討敍述的主觀性和知識的多樣性，特別是對於真相和解釋的不同觀點。

小結

選擇與上述科目相關的TOK題目，通常能使學生在論文中運用更具體的例子和分析，從而更容易達到高分。無論選擇哪個科目，關鍵在於如何利用該科目的知識來深入探討知識的本質和來源。設定一個好題目將會事半功倍，希望這些建議能幫助你開展一篇胸有成竹的TOK論文。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫《IB攻略》在書展大賣