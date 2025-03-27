香港人愛日式美食，本地主題餐廳林立，想突圍而出就要想辦法。多樣化的日式自助餐、高質的日本料理，親民的就有麵食和燒肉等，各有所好。

清新開胃

每個人口味都有不同，清新菜系總是輕盈少膩滯。太古日式料理行政總廚Kyle Lee以不同方向和口味設計多款清新菜式。軟穀蟹味噌特選低鹽帶甜的白味噌，時令刺身會掛上柚子醬汁，帶來清新氣息。爽品的日式蘑菇天婦羅酥脆芳香，海鮮石鍋以海膽和三文魚籽配紅鯛魚，清甜鮮味，另一邊輕盈版本菇菌石鍋以味噌茄子伴各式菇菌。最後再加一碗龍唐蕎麥麵，最是滿足。

滿足體驗

日本的海鮮和肉類同樣出色，金鐘五星級酒店自助餐廳於即日至5月10日推出日本主題自助餐。當中亮點是餐廳會無限提供三文魚籽，可配白飯整三文魚籽爆丼，同場會有現切吞拿魚，即試大拖羅、中拖羅和赤身，配辣吞拿魚沙律也很吸引。其他刺身選擇有三文魚、鰤魚、鯡魚和海蝦等，壽司則有多種海鮮及和牛選擇。其他有和牛壽喜燒、和牛鐵板燒、串燒、鰻魚茶碗蒸和玉子燒等，肚皮必滿載而歸。

豐腴和牛

日本和牛世界知名，食法也多不勝數。東京米芝蓮一星拉麵品版全新推出限定的和牛醬油拉麵，選用宮崎有田牧場的A5有田黑毛和牛製作，和牛經鐵板煎煮，配日本溏心蛋、低溫慢煮鴨胸、黑醋紫洋葱及和牛油脂，香濃富層次。單點以外，揀選套餐的話附自家製豚肉煎餃及飲品，一人品嘗剛好。

升級之選

除了拉麵，彈牙烏冬也是人氣之選。日本連鎖讚岐烏冬專門店早前宣布在本港展開品牌升級計劃，首間旗艦店剛於將軍澳開幕，店子以KANDO感動體驗作理念，有不同的大改造。開放式烏冬製麵所會看到整個做麵過程，為客人提供冷食、釜揚和牛肉烏冬等口味，客人亦可以炸蝦和炸雞等天婦羅拼配升級，滋味更佳。同集團的炭火燒肉丼亦在烏冬店旁開店，燒肉配日本銀米和秘製醬汁，入味富炭火香，吃過燒肉再食碗烏冬，感覺剛好。

和洋料理

日式美食滲入西式做法，更添滋味。有多間分店的和洋料理店即日至5月31日推出立體派の料理美學系列，以畢加索名畫配西日料理做法，靜物與梨是用焦糖伯爵茶煮的梨子配雲呢拿雪糕、桂花和玫瑰花，珲叵點雜莓和開心果碎，木盒子裏的花其實是抹茶提拉米蘇，內有糖漬紅豆，表面有4款粉末，猶如畫家調食盤。夢是抹茶雪糕配紅豆日式糰和黑豆乳奶凍，另外還有用洛神花爵茶配香草的伯爵與愛人和滲抹茶香的棕櫚別墅。除了美食，品牌還有不同的主題活動，好食好玩。