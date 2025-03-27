張慧儀不滿被影射「劈腿六富豪生私生子」　親揭當年與盧慶輝一段情

藝人張慧儀早前被捲入「女星劈腿六富豪生私生子」風波，日前她接受網上節目訪問時，激動回應：「有某人拎咗張合照，Fans就開始問，我哋好想問阿鄧某某講個女星係邊個。」對於被影射，她表示：「嗰下我係非常之嬲，嚴重警告，跟住加兩個紅色感嘆號『不要再製造謠言』。」並指：「大家有冇諗過，對個小朋友係有幾大影響？好好玩咩，好好笑咩呢啲嘢。」

另外，張慧儀被問到當年與藝人盧慶輝曾拍拖的舊情，她指2人在《真情》其實沒有太多對手戲，但笑言：「我未同佢拍拖、完全冇感覺嗰時，有人話：『盧慶輝都幾靚仔』、『你會唔會同佢拍拖』，當時我話『靚仔咩』、『我一定唔會同佢拍拖』，千祈唔好咁講，唔知點解某年某月某日突然間，『叮』一聲就着咗。」

可是，2人戀情只維持約一年便分手，張慧儀無奈稱用現在的說法，當日其實是「被分手」，直言打擊很好大：「我唔知呀，我前一晚仲同佢食飯好地地，仲拍緊拖，未分手。對於我嚟講，點解會咁呢？我好想知，即刻開車去搵佢，咁對方一定唔會講啦！當時我好唔開心，當然後來我知原因啦！」張慧儀厚道地表示盧慶輝現在已有家室，大家多年沒再聯絡，現免重提舊事影響他人，只豁達地指這段舊情是段「好好的經歷」。