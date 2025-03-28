【是日通勝】

農曆二月廿九

乙巳年 己卯月 丙申日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、晚上7時至9時

凶時：上午7時至9時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：出行、掃舍、會友

忌：安床、交易、開市

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：49、24、15

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：跟身邊人保持溝通，避免小誤會變大衝突。

金牛座：工作失誤惹來批評，宜重新思考與檢討。

雙子座：很多瑣事要處理，自顧不暇，出錯機會大。

巨蟹座：感情關係存暗湧，相處態度不變將有麻煩。

獅子座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

處女座：事業有進步，但對收入增長勿抱太高期望。

天秤座：事業遇阻力，財運呈跌勢，士氣受到打擊。

天蠍座：投資忌不自量力，意氣用事易中小人圈套。

人馬座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

山羊座：事業有突破，轉變是好徵兆，需做足準備。

水瓶座：幸運指數排第一，事業發展可更上一層樓。

雙魚座：生活稱心如意，沒有太多煩惱，讓人羨慕。

【生肖運程】

相沖生肖：虎

旺弱指數：（升）羊 冇煩惱

（跌）虎 易破財

鼠：生活與工作稱心如意，得着比預期多。

牛：易花掉冤枉錢，理財策略需作出調整。

虎：是日沖煞，工作易犯錯，破財風險高。

兔：努力工作不怕辛苦，易獲得滿意收入。

龍：受壓力與疲勞煎熬，不要捱壞身體啊！

蛇：財運稍遜，消費和投資都要保持理性。

馬：事業發展一波幾折，保持冷靜莫氣餒。

羊：好運降臨，處理大小問題均胸有成竹。

猴：謀事要靠自己，勿奢望別人伸出援手。

雞：運勢普通，工作時有力不從心的感覺。

狗：身邊出現條件不錯的異性，令你心動。

豬：受怕輸心態影響，行事作風舉棋不定。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

地舖大門如何開（理氣中篇）

書云：明得零神與正神，直上青雲路。地舖或別墅的大門，理氣好多方法，現在介紹零正之法來開大門。零正之法是玄空六法中的金龍之法。零正就是一對陰陽，零正是一對的動靜，零神為陽為動，正神為陰為靜。

零正是玄空風水，就是根據元運來定零正，是以先天八卦的陰陽配洛書數定零正。現行下元九運二十年，先天八卦之四個陰卦配數為1、2、3、4，在九運為零神為動，先天八卦之四個陽卦配數為6、7、8、9，在九運為正神為靜。

零神為動，有利設置大門之動象，分別在正北、正東、東南、西南。正神為靜，不利設置大門之靜坐，分別在正西、正南、東北、西北。

坐北向南，左右東南或西南都是零神，坐西南向東北，左右都有利設大門。當坐南向北，坐東北向西南，左右為正神，則大門設於中間為吉，左右不利。

所以零正之法設大門，有兩坐向可開左右門，有兩坐向只可開中間之門。有四坐向只可開設左或右之大門。接上回的理氣上篇，河圖洛書之生成數來設大門，則必須開設左或右門，而不可開中間門。