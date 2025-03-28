趙露思真人騷驚變「無眉娘」　爆焦慮症令她喘不過氣

內地女星趙露思去年底拍攝《戀人》時病倒，後證實患上憂鬱症、失語症和焦慮症，近日她漸漸復出，於病後拍攝的真人騷《小小的勇氣》近日播出，趙露思走進四川省甘孜藏族自治州雅江縣的鄉村，跟留守兒童同食同住，節目中還找來《許我耀眼》演出她兒子的童星傅鉑涵做嘉賓，鏡頭前趙露思不介意完全素顏變「無眉娘」，她跟孩子們分享生病前對身體一無所知，她說：「每天拍戲、拍廣告，生病前每天只睡2個小時，但精力充沛，完全不覺有任何問題，還一天當兩天用。但生病後覺得全錯了，對身體這方面不注意，也沒有感覺有甚麼問題，（對生命沒有敬畏？）是的，無錯。」

不過她路過折多山時，開始感到不適以為是前一晚沒睡好，直至有人也感到不適頭暈時，她突然覺得舒服得多。趙露思解釋：「因為以前我不舒服的時候，其他人都問怎麼了，發生甚麼事情，（感覺不再是與眾不同？）對，突然心就覺得好舒服，這裏的人都不舒服，都是正常，因為你上來高原反應是正常的事。其實焦慮症的驚恐，跟高原反應的感覺是一樣，就是會讓你覺得很喘不過氣，然後很缺氧不舒服，我就覺得我就是高原反應了，覺得這一切都好正常。」

另外，在節目中趙露思透露自己因「驅體化」，經常出現心跳過快、身體疼痛等症狀，「驅體化」導致她無故思緒混亂，記憶力受損甚至無法記台詞，她表示：「就是亂，沒有原因，因此無法繼續拍戲。」