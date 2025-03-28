親手做香薰蠟燭送粉絲　陳凱彤嫌自己不夠好

歌手陳凱彤(Lillian)自從轉做獨立歌手後，近兩年比較靜沒有推出過作品，但其實近年主力教唱歌外，一直在籌備出歌，計劃年尾會推出新歌。今年是Lillian出道10周年，上周她跟fan club（彤樂會）有個小聚會，一向愛錫粉絲的她，親手製作香薰蠟燭小禮物送給粉絲，多謝多年來的陪伴，她笑謂：「我整嘅係『蠟祝』，代表一個祝福，一種陪伴，希望聞到香味時，感受到我陪住佢哋。」聚會上她亦收到粉絲大禮，「好誇張，粉絲剪咗段片，記錄我呢10年嘅大小事，又整咗個我獨有嘅音樂盒，因為係用咗我出道嘅作品做。」

Lillian表示感恩自己在這10年來成長了不少，最大的改變是以獨立歌手身份繼續追夢，「呢兩年無出作品，因為屋企有少少事，但一路有演出，以前在大公司上過好多大舞台，感覺好夢幻和精彩，經歷咗好燦爛嘅新人階段，依家做獨立歌手，凡事一手一腳安排，要顧慮的事很多，責任也大。」她續稱：「本身個人無乜自信，朋友話我好似悲劇中嘅女主角，覺得自己唔夠好，經歷10年成長，知道身邊仲有好多好錫我嘅人，粉絲和家人都對我不離不棄，可能自己吸引力未夠，要更加落力做好表演。」她又透露有意舉行出道10周年個唱，因為時間倉促，可能年底先舉行一個小型音樂會當作熱身。