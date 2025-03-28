2025洋服周年大會暨第五十二屆理事就職典禮隆重舉行

【營業資訊】香港洋服總會於3月20日舉行了盛大的2025周年大會暨春節聯歡晚會，並為第五十二屆理事就職典禮。來自洋服界的業界精英齊聚一堂，共同見證這一激動人心的時刻，並對未來的發展作出展望。

此次大會的主題為「創新與傳承」，旨在強調在傳統洋服手藝基礎上，融入現代設計理念，推動整個行業的發展。會場氣氛熱烈，會員們互相交流意見，分享行業內的最新趨勢與挑戰。會議開始時，會長陳立業先生首先致辭，暢談過去一年洋服業的發展成就，並對新一屆理事的工作展望寄予厚望。

本次大會特別邀請到全國政協委員及香港立法局議員邵家輝先生 BBS太平紳士致辭。邵先生在致辭中指出：香港作為國際時尚之都，洋服業擁有廣闊的前景，政府也將持續支持這一傳統行業的發展，促進本地文化與經濟的繁榮。他重申了支持本地企業的重要性，並鼓勵業界人士在全球市場中積極探索新機遇。

隨後，於典禮中，第五十二屆理事會成員正式宣誓就職，並在會長的帶領下，共同簽署了新一屆理事會的目標與使命，展現出團結一致，攜手共進的精神。新一屆理事會的成立標誌著香港洋服總會將在未來持續推動行業革新，提升社會對洋服文化的認識與重視。

整個活動在熱烈的掌聲和愉快的氛圍中圓滿結束，回顧過去一年的成就，展望未來的挑戰，相信香港洋服總會必將在新一屆理事會的帶領下，持續發光發熱，為香港的時尚圈注入新的活力。

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