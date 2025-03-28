黃柏高患喉癌苦不堪言　昔白蘭地溝一物遺憾終生

曾捧紅無數歌手巨星的「金牌經理人」的黃柏高（Paco），近日接受訪問時自爆多年來豪飲應酬，「每晚一支白蘭地」的瘋狂飲酒生活方式，最終患上喉癌，而化療過程更令他痛苦不堪，不禁懺悔地表示「我一生人最錯嘅事情就係以為自己飲得，結果係酒控制咗我，搞垮咗身體」。Paco直認非常後悔自創威士忌溝綠茶的飲法，「以為溝綠茶先係最有型嘅飲法」，而且這種飲酒法更遺禍至今，成為終生最大遺憾，悔疚不已，自責稱「我係唔可以饒恕嘅罪人」。

Paco九十年代中期開公司，自稱「金版經理人」，曾先後捧紅楊千嬅、許志安、古巨基等。Paco坦言有十年時間晚晚喝酒，每晚豪飲半支到一支白蘭地，更因此以為自己「好飲得」。詎料直至5年前，69歲的Paco因喉嚨吐血求診，結果確診喉癌，他坦言「我真係好驚」，恐怕自己捱不過此「死劫」。

在抗癌歲月中，Paco咬緊牙關去面對化療，箇中慘況痛苦不堪，是其人生的最大挑戰，甚至指「每次治療都感覺身體好似被掏空」。幸最終否極泰來，逃出鬼門關後頓悟健康的重要，立即徹底戒酒。為抗癌淡出演藝圈多時，隨着病情穩定、健康情況有好轉，他於2020年成立了「天狼星」公司，近日為網絡歌手「老虎歌皇」推出新歌《上帝話事》。