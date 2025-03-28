謝霆鋒望做百年品牌　淨係烤腸已賺15億人仔全國銷量第一

藝人謝霆鋒除了演得、唱得、煮得之外，做生意一樣很厲害，日前他於內地舉行自家品牌「鋒味派四周年慶典」活動，西裝骨骨的他上台時已相當有型，之後更即席示範煎餡餅、整薄餅等，完全帥爆，霆鋒表示自己想做一個百年品牌，希望創造更多，最後他型爆的說一句：「對美食，我們都不讓步」，全場拍掌。

期間，謝霆鋒透露其品牌中的爆汁烤腸累計銷售額達15億人民幣，連續三年全國銷量第一。說到他最初以甚麼標準研發這些產品時，霆鋒謂：「有很多的產品還是有一些情意結或小故事，好像午餐肉及烤腸，在香港茶餐廳肯定是吃得最多的，茶餐廳有餐蛋治，一個是餐腸麵，對於一個香港的電影人來說，餐蛋治更加是一個標記，因為它很方便，沒有湯湯水水，它不需要筷子，基本上吃完就可以開工，但是也是因為這麼根深柢固，我們從小吃到大，很多時候拿着那個肉，我在看裏面的時候，哼！到底裏面是甚麼鬼？從來也沒有人告訴你，今天我們的配料表就清清楚楚告訴大家。」其實早在品牌創立初期，他僅用3個月時間，單月銷售額已突破千萬元人民幣，9個月GMV（商品交易總額)更破億。在鋒味派成立第3年，銷售額已突破10億元人民幣。