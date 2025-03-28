黑朱古力助減肥？搭配333吃法瘦得更快！

不少人減肥都會先從飲食入手，大量減少糖分攝取，並增加蛋白質、膳食纖維的分量。但其實進食適量健康零食，反而能令減肥路上行得更長遠。就例如黑朱古力，其卡路里較牛奶朱古力和白朱古力低，更富含鎂有助消除焦慮和放鬆身心，十分適用於正為減肥而努力的人士。不過，網上就流傳只要配合333吃法，就能大大增加減重成效。

黑朱古力中含有可可脂能促進腸胃蠕動，改善便秘還能增加飽足感，還有咖啡因可促進新陳代謝，讓身體加快燃燒脂肪。此外，朱古力含有天然化學物質「苯乙胺」PEA，能分泌多巴胺，令大腦產生快樂情緒，消除焦慮緊張。市面上的黑朱古力琳琅滿目，也有不同可可濃度，建議選擇濃度70%以上，避免選擇含高糖分的朱古力，否則更會令熱量超標，引致血糖波動和脂肪堆積。

網上流傳配合333吃法，就能令減重事半功倍。首先是飯前30分鐘吃黑朱古力，利用當中的可可多酚壓抑食欲，減少正餐的攝取量；其次，便是睡前3小時避免進食黑朱古力，以免咖啡因影響睡眠質素；最後，每天的黑朱古力攝取量需要控制於30克內，相當於1小塊，否則同樣會導致熱量超標，弄巧反拙。