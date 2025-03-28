美瑾霍絲為前未婚夫生女　前夫收粗口私訊

38歲美國女星美瑾霍絲（Megan Fox）周四（27日）為美國饒舌男歌手前未婚夫Machine Gun Kelly（MGK）誕下女兒，男方於社交網站上載他摸着B女小手的黑白短片，留言表示：「她終於來到世界！！我們的小小星際種子。」他又於即時動態透露女兒是在被喻為最自然和諧頻率的432Hz下出生。這是兩人首個孩子，而對美瑾是第4胎，她與美國男星前夫Brian Austin Green育有12歲兒子Noah、11歲兒子Bodhi與8歲兒子Journey。MGK亦與前女友Emma Cannon育有15歲女兒Casie。

MGK宣布做新老竇前數小時，曾於社交網站私訊美瑾前夫Brian，爆粗叫他不要多管閒事，被Brian於即時動態公開，其中MGK寫到：「唔好再問我哋細路幾時出世，家陣你係聯邦調查局咩？（加上老鼠與警察符號）唔好再向狗仔隊通水，集中返你之前公開提我個名件事，你欠我一個道歉。你搞X錯人嚟，童星先生，返去拍啲營養麥片廣告啦。」Brian於即時動態回應，並提及曾經同為童星的美國男星里奧勒度狄卡比奧（Leonardo DiCaprio）：「我都唔知原來『童星』係啲唔好嘅嘢。里奧仔，你小心，佢可能下個就搵你。（加上4個大笑符號）」

美瑾與MGK於2020年拍攝電影《Midnight in the Switchgrass》時邂逅並拍拖，2022年宣布訂婚。雖然上年3月美瑾取消訂婚，同年11月又宣布大肚，不過12月因MGK不忠怒而分手，寧做單親媽媽。