慈善團體　送DSE考生打氣包

只要出示有效准考證（副本或電子檔亦可），即可獲贈「考生打氣包」，內有應試文具、「大仙利是」、「健康小福袋」、「有求必應」書籤等。（客戶提供）

【營業資訊】2025年DSE筆試首個學科將於4月1日開考，為了鼓勵考生，嗇色園黃大仙祠將於3月29日及4月12日延長開放至晚上9時，並舉辦免費祈福活動「你和義工有個約會-DSE迎戰之夜」活動，考生除了可到黃大仙祠「麟閣」參拜孔聖先師，祈求獲得好成績外，亦可到「考生許願牆」上寫下自己的願望。現場還會派發內有應試文具、「大仙利是」及「健康小福袋」等的「考生打氣包」，以及由嗇色園義工親手製作的「幸運摘星手繩」，為DSE考生打氣。

黃大仙祠的「麟閣」早於1921年建祠之初經已建成，為香港最早期的祀孔場所，體現嗇色園儒、釋、道三教並尊之信仰。「麟閣」內供奉中國偉大的教育家及思想家——孔聖先師（孔子），以及四配十二哲和先賢先儒。相傳孔子出生時，剛巧有一頭麒麟含着一塊玉書經過，世人因此將麒麟比喻為孔子，故有「麟吐玉書」的典故，也成為嗇色園內「麟閣」名字的來由。黃大仙祠「麟閣」將於3月29日及4月12日「你和義工有個約會—DSE迎戰之夜」活動當晚特別開放，讓應屆考生們入內向孔聖先師上香參拜，祈求於考試中獲取好成績。祠內同時舉辦各類文藝活動，如抄經工作坊、經樂團中樂演奏等。

「你和義工有個約會—DSE迎戰之夜」活動詳情

日期：3月29日（六）及4月12日（六） （即農曆三月初一及三月十五）

時間：5:00pm至9:00pm（當天黃大仙祠由7:30am開放至9:00pm，最後入場時間為8:00pm）

地點：嗇色園黃大仙祠

查詢：2327 8141