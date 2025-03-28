太興燒味天王現場燒製　皇牌叉燒HK$35限時優惠再度歸來

【特約報道】太興燒味一向備受顧客的愛戴及支持，繼上年太興35周年推出外賣叉燒限時優惠，反應極之熱烈！太興於3月28日起再次推出重磅優惠，以HK$35半斤外賣叉燒回饋一眾太興燒味的支持者。

現場燒製 皇牌叉燒

擁有35年傳統港式燒味經驗的太興，有燒味天王稱號。皇牌叉燒精選肥瘦均勻的脢頭肉，配以自家秘製的蜜汁叉燒醬醃製，配合專業現代化燒製設備，全線分店現場燒製，蜜汁滲入叉燒之中，入口香甜軟腍，微微的「燶邊」更增添迷人焦香，帶來色、香、味多重享受，經典滋味裏承載着太興多年來對燒味的堅持及用心。

皇牌叉燒限定優惠 HK$35半斤外賣叉燒（原價HK$69）

為讓大家一同分享現場燒製叉燒的滋味，太興再度推出限定優惠，顧客於指定時間到香港太興分店以優惠價HK$35購買外賣叉燒半斤（原價HK$69），一眾燒味愛好者不容錯過﹗

太興皇牌蜜汁叉燒限定優惠

詳情：於指定時間到香港太興分店以優惠價HK$35購買外賣叉燒半斤（原價HK$69）

日期：2025年3月28日至2025年4月3日

時間：下午3:00-晚上 7:00

查詢熱線（辦公時間）：2111 6706

條款及細則：

- 每人每次最多可購買半斤。

- 不適用於航天城分店。

- 優惠受條款及細則約束，數量有限，售完即止。