《英國影視藝術文化學院電視頒獎禮》(BAFTA)公布提名名單,由蘇格蘭諧星Richard Gadd主演、監製與編劇的Netflix劇《馴鹿寶貝》(Baby Reindeer)獲8項提名包括視帝與最佳迷你劇領先,而《英倫冤案:貝茨先生 vs 郵局》(Mr Bates vs The Post Office)、《翻盤特工隊》(Slow Horses)與《Rivals》同樣獲6項提名緊隨其後。