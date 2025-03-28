欣賞國際欖球盛事　盡情吃喝玩樂

作為國際都市，香港每年都有很多國際盛宴，今個月尾就有盛大的欖球賽事，觀眾大多買定啤酒和小食坐定定看球賽，與此同時，有餐廳和品牌推出限定美饌和美酒，再加上限定紀念新品，為大家帶來歡樂的美食時光。

早晨時光

坐在看台大叫大喚，其實都很費精力，入場前吃個豐富早餐最好不過。尖沙咀新加坡過江龍咖啡店因應球賽推出周末限定早晨歡樂時光，客人打享用傳統英式早餐、火腿芝士牛角包或肉眼扒配煎蛋等美食，於周末早上10時前選購啤酒會有親民價錢，雞尾酒愛好者可選香橙含羞草雞尾酒或幸運咖啡馬丁尼等，吃喝飽足再入場。

美酒佳餚

想感受熱鬧氣氛，啟德一間酒店於3月28日至30日舉行免費入場的美酒佳餚節，到時會多個餐飲品牌和特色攤位，為大家帶來西班牙、德國、法國、瑞意、美式海鮮、墨酒哥、泰國、韓國和中菜等一系列傳統和創意美食，此外，會有不同的手工啤酒，以及酒店天台酒吧的招牌雞尾酒等作配搭，再加上DJ打歌和各式活動遊戲等，氣氛就更熱鬧。

炸雞與啤酒

香口美食最適合配啤酒，韓式炸雞專賣店因應活動於3月推出Chimaek韓式炸雞啤酒套餐，客人可於蜜牛油炸雞配粟米燒、蒜香甜辣炸雞配炸蓮藕片等5款口味選擇，配以韓國手工啤酒或無酒精品，同樣美味。此外，於3月28日至30日，客人出示有效的2025入場證，可於啟德分店換取手工啤酒乙杯，數量有限、換完即止。

限定新品

短短3日的賽事，令人留下深刻印象，大家隨可在會場隨時享用丹麥啤酒品牌的不同口味出品，品牌還推出紀念品系列，讓觀眾想時刻想起精彩的片段，留下美好回憶。新設計的紀念罐First Cheers Edition印有香港獨有的標語字句，罐上印有新主場的圖案，與別不同。此外，還有織繩手機背帶、保溫杯、運動毛巾、購物袋和球衣等選擇，想知詳情就要留意品牌社交平台了。