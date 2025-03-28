ATGL攜手港科大成立AlphaMind Lab　研發革命性AI訓練引擎突破數據依賴瓶頸

香港科技大學（下稱「港科大」）與納斯達克上市企業Alpha Technology Group Limited（Nasdaq：ATGL，下稱「ATGL」）於香港科技大學舉行簽約儀式，宣佈共同成立

「AIphaMind Lab」人工智能研究院。該研究院將聚焦研發名為「Alpha Engine」的AI訓練引擎，旨在突破傳統AI開發對海量優質數據及人工標注的高度依賴，推動人工智能技術普惠化發展。此次合作獲ATGL捐贈支持，標誌着香港本土科技企業與學術界在AI核心領域的深度聯動。

簽約儀式：產學聯合推動AI底層技術革新

簽約儀式由港科大副校長汪揚教授與ATGL執行董事兼總裁子辰先生共同主持。港科大團隊包括數據科學與計算機工程系楊燦教授、計算機科學與工程系宋陽秋教授及大學發展處史嫄經理；ATGL高層則由CEO Sean Leung、CFO Larry Choi、CCO Jerry Tsang及副總裁Lucas Tsang等代表出席。

汪揚教授在致辭中表示：「Alpha Engine的技術構想直擊AI開發的痛點——數據與算力門檻。港科大在機器學習與算法優化領域的研究積澱，將與ATGL的產業經驗形成互補，加速技術從實驗室走向市場。」

Alpha Engine：讓AI訓練AI賦能中小企跨越數據鴻溝

據研究所披露，Alpha Engine的核心目標是通過「以AI訓練AI」的自主學習架構，大幅降低高質量數據採集與人工標注的時間與成本，使開發專屬AI模型的時間從傳統6-9個月目標壓縮至3天甚至3小時。子辰先生指出：「當前AI生態依賴三大支柱——GPU算力、優質數據與模型和引擎等。中小企業因數據資源匱乏，難以與大企業競爭。Alpha Engine若研發成功，將重構這一規則，讓AI開發不再受限於數據規模。」

ATGL自2017年起深耕大語言模型（LLM）的定制化應用，服務於多個政府部門與頭部企業。子辰強調，公司憑藉技術精度、早期數據積累及成本優勢，在多個政府部門與頭部企業競標中屢次擊敗其他頭部的國際科技公司。然而，中小企業的AI轉型需求長期未被滿足，Alpha Engine的突破，將讓定制化AI從「奢侈品」變為「必需品」，我們立志成為AI應用領域的「英偉達」，為全球AI生態帶來全新變革，我們目標是讓所有企業都能用上自己的專屬AI！

記者問答：技術願景與行業影響

針對「為何選擇與港科大合作」的提問，子辰回應稱：「港科大在強化學習與無監督學習領域的前沿成果，為Alpha Engine的算法設計提供了理論基石。而ATGL的產業數據與工程化經驗，能將學術突破轉化為可落地的解決方案。」ATGL CFO Larry Choi補充：「ATGL 計劃成立一個基金，繼續支持ATGL與本地大專院校在AI領域上的合作，並資助香港中小學教師，提升在行政及教學上應用AI的技能，協助加速香港AI教育發展的步伐。」

當被問及技術潛在影響時，楊燦教授補充道：「若Alpha Engine實現預期目標，AI開發效率將提升百倍以上。醫療、製造等數據敏感型行業可繞過隱私壁壘快速部署模型，而資源有限的中小企業亦能通過低成本定制AI優化運營。」