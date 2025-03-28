梁諾妍爆洪永城「紮咗」　蘇麗珊嫌湊仔辛苦拒生B

藝人蘇麗珊今日（28日）到西環為梁諾妍主持的跑步節目擔任嘉賓，喜愛越野跑步的蘇麗珊覺得跑山相對平地跑步辛苦，尤其落山時要注意落腳位置，也試過比賽時拗柴。梁諾妍則覺得越野跑落山時，好像打機一樣像玩障礙賽。

梁諾妍跑步興趣感染老公洪永城，夫妻檔一齊跑，令蘇麗珊相當羨慕，也希望男友施韋洛（Kenny）一齊跑步，但卻一直未能成功。梁諾妍指老公最近重拾對打網球的興趣，她也想學網球，但要打理生意、又要湊女，要再擠出多一小時的睡覺時間才能成事。最近一家到主題樂園為細女慶生，講到細女面上的士多啤梨痣，她指要再做數次激光治療方能除去。

黃翠如最近誕下麟兒，梁諾妍也有探BB，雖然還未看出似爸爸還是媽媽，但五官相當精緻，問到會否令她也想追多個仔？她笑說：「冇啦，Tony紮咗喇，佢自己話用橡筋紮咗嘅，依家兩個夠晒數，幾年之後再算。」

蘇麗珊與男友拍拖5年被問到可有結婚計劃？她說：「依家好穩定，共識係大家都專注做嘢，衝多幾年先。」梁諾妍指到時可以分享媽媽經，蘇麗珊則講到當年兩人一齊拍節目，湊住小朋友6、7日後，由好鍾意小朋變成不想生BB，覺得湊仔相當辛苦。約滿舊公司已1年的她現在自由身，過去一年做學生上編劇班，現在正努力寫劇本。