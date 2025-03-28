麥詩晴與郭柏妍拍住上　遭起底擁芭蕾舞專業級證書

無綫熱播劇《奪命提示》劇情緊湊，官方釋出的預告片中，今晚播出一集陳山聰劉佩玥（阿Moon）等六位主角身陷火海，阿Moon被困大鐵架底下，張振朗更受傷至不醒人事，劉穎鏇緊張爆喊。

《奪命》不單止動作多，靚女亦多，今個單元的亮點是飾演「蔣庭嘉」的麥詩晴（Ceci），她與郭子豪演恩愛苦命鴛鴦，劇中Ceci造型不少，包括婚紗照及打拳造型，而她的甜美笑容和心心眼，成功惹網民關注，不少留言讚靚女、笑容甜美和演技自然。2020年參選港姐入行的Ceci，同屆港姐是郭柏妍，Ceci身高1米7，擁有殺食長腿的她熱愛運動，擅長籃球、排球、田徑、跳高，更曾獲學界跳高季軍，嗜好跳舞的她，芭蕾舞擁有RAD專業級證書，亦是外地認可教師。

在拍攝《隱形戰隊》時，又報讀了「氣槍實用射擊證書課程」裝備自己，Ceci坦言是首度接觸如此有發揮角色，最大難度是應付感情戲：「因為始終係第一次，好多謝監製同導演會抽時間同我傾，同埋教我點樣可以做好啲。」她感激好友郭柏妍陪伴渡過不少難關，她表示：「有佢喺度我會安心好多，因為我好多時候都會好緊張，但佢會陪我傾偈、食嘢等我放鬆啲，佢係好善良嘅女仔。同埋我哋會成日一齊練習，傾吓點樣啲戲可以做好啲。」

另外，昨晚播出一集有綠葉王飾演「自焚教授」蔣Sir的吳瑞庭，講述他接受不到愛女遭施暴，一度危站天台痛苦哭叫，全程投入喊到眼淚鼻涕及口水橫流，獲網民讚好戲。談到角色慘死，吳瑞庭笑言巧合地在最近短短一個月內，分別在電影、新劇及MV中死了三次，其中兩次都是跳樓戲。他笑言：「專業演員要百無禁忌，佢哋都會封番利是畀我㗎嘛！」曾揚言：「我每次開工都當自己新人去做，呢個係好好玩嘅嘢。」又解釋如此投入角色原因，因為自己當了爸爸，加上劇本寫得好，自然地投入。又笑指獲劉佩玥讚有「型佬」味：「佢話我仲Keep得幾好，我就話係呀，一嚿腹肌吖嘛！嗰時我覺得自己係有啲肥，我覺得遺憾就真。」吳瑞庭是無綫第一期藝員進修班學生，與黎耀祥和周海媚是同學，被指撞樣鄭伊健的他，因保養得宜，直到現在仍獲封「TVB型佬」。