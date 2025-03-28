關心妍驚喜回歸　重現《中年3》擔任評判

無綫歌唱真人騷節目《中年好聲音3》在後日（30日）播出的一集中評審團除了固定班底張佳添、周國豐以及音樂女神海兒外，還邀來曾為《中年2》擔任嘉賓評審的關心妍回歸，見證14強晉身12強淘汰賽事。

本輪以「中1、2生助力賽」為主題，節目開首，一眾《中1》師兄師姐打頭陣演出，合唱該屆主題曲《我們的名字》，帶動高潮！而多個演出同為耀眼，其中「女大魔王」黃博獲靚聲王師兄羅啟豪助力合唱《囚鳥》，驚艷一眾評審，關心妍看畢後直言：「我個心仲未跳完！黃博有個天籟之音，我係一路打冷震、一路心跳加速，好好聽，真係冇得彈。」海兒評為最完美的和音演出，張佳添則以美點雙輝形容兩人演出，直言聽10次、20次耳朵都不覺累：「『中1靚聲王』夾『中3靚聲王』，嘩我耳仔忙到，享受邊把聲好呢？想聽多啲你哋一齊合唱，冇得頂！」

此外，劉曉昆與師姐龍婷演出《得不到的愛情》同樣值得關注，劉曉昆以擅長舞蹈演出，身穿單肩連身短裙上陣的她狂扭腰展示嫵媚一面，龍婷則反串穿男裝以中性型格造型上陣，望給意料之外的效果予觀眾。評審們對於兩人演出好壞參半，張佳添笑言被曉昆電暈：「呢個係騷味嘅曉昆，未見過。龍婷變小龍哥，犧牲自己女人味，等曉昆完全發揮到另一面，整體上係成功，我差啲掛住睇唔記得聽！」