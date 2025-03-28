宋雨琦夜跑錄節目　突然倒地4分鐘全冇反應惹憂心

內地真人騷節目《奔跑吧》第13季陣容強勁，藝人如李晨、宋雨琦、周深、孟子義、范丞丞也有參與。

近日，韓國女團（G)I-DLE中國籍成員宋雨琦，在晚間錄製節目時，在馬路旁努力地奔跑着，見旁邊有一車輛跟隨拍攝，怎料跑到目的地時，她突然整個人躺在地上不得動彈，似乎整個人已經非常疲累，甚至可能出現虛脫情況，但當刻未見有工作人員上前了解，而旁邊的攝影師竟如常繼續進行拍攝，待了一會後其他嘉賓急上前了解情況，女星孟子義則第一時間蹲下來，關心她的身體狀態，有指宋雨琦足足躺在地上約有4分鐘時間。

畫面曝光後，大批粉絲不滿劇組的危急應對措施，群起指責電視台，指當下為甚麼沒有工作人員第一時間上前了解宋雨琦的身體狀況，同時亦不見有醫護人員上前。加上晚間進行如此高強度的運動，就是會對身體不好，擔心重現高以翔事件。

事件引起關注，宋雨琦隨後在社交平台報平安：「大家別擔心哦，我沒事，跑男是真跑男，我是拼盡全力去衝刺，在終點累了在地上休息了一下而已。別擔心啦！謝謝大家的關心，期待節目的播出吧！晚安，早點休息呦。」6年前台灣男星高以翔在內地錄製浙江衛視綜藝節目《追我吧》時，因突然暈倒昏迷，經過送院緊急搶救後不治，終年35歲。