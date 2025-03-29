【是日通勝】

農曆三月初一

乙巳年 己卯月 丁酉日

吉時：凌晨1時至3時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：上午5時至7時、下午5時至7時、晚上9時至11時

宜：大事勿用

忌：理髮、整甲

幸運方向：坐南向北

幸運數字：24、15、38

幸運顏色：藍色、黑色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：要做個精明消費者，勿盡信推銷員的說話。

金牛座：專心做好一件事，忍耐與毅力是成功關鍵。

雙子座：過於遷就沒好處，愛一個人也不能失理性。

巨蟹座：自我增值是最佳投資，可提升謀生的實力。

獅子座：偏財運不錯，有機會中獎或收到神秘禮物。

處女座：精力旺盛，遇強愈強，遇到複雜問題也不怕。

天秤座：謀事要有責任感，有時吃一點虧在所難免。

天蠍座：沒有比較就沒有傷害，要對自己保持信心。

人馬座：運勢欠佳也不用灰心，凡事向好的方面想！

山羊座：遇上麻煩忌慌失失，保持鎮定就有力化解。

水瓶座：感情運與財運均告下跌，心情也大受影響。

雙魚座：工作投入感有待提升，才可走出眼前困境。

【生肖運程】

相沖生肖：兔

旺弱指數：（升）龍 桃花旺

（跌）兔 易犯錯

鼠：財運上升，學會了如何善用手上資金。

牛：對伴侶要多予體諒，常抱怨會傷感情。

虎：有伴侶者易起衝突，謹記包容與忍讓。

兔：是日沖煞，忌衝動行事，要保持冷靜。

龍：桃花旺，單身者易結識合眼緣的異性。

蛇：出門前悉心打扮，異性緣將旺上加旺。

馬：健康是財富，不妨趁周末做適量運動。

羊：工作運不太好，做事必須提高警覺性。

猴：得到朋友助攻，感情生活可打破悶局。

雞：運勢不錯，對很多事情都產生好奇心。

狗：容易遷怒於人，與人溝通宜平心靜氣。

豬：人緣一般，秘密要守住，忌口沒遮攔。

【暢所欲玄】（占星師Scorpio）

太陽白羊+上升火象=？

太陽白羊、上升白羊

這個組合的人擁有雙重白羊座的能量和熱情。他們初見時可能給人一種非常直接和充滿活力的印象，天生具備勇氣和自信，喜歡主導並追求新的挑戰。他們行動迅速，決策果斷，但有時也可能顯得過於衝動和急躁。在熟悉環境中，他們的領導力和進取心會讓他們在各種情境中都能脫穎而出。他們的直率和開朗性格使他們在社交場合中非常受歡迎。

太陽白羊、上升獅子

這個組合的人擁有白羊座的能量和獅子座的自信和魅力。他們初次見面時可能給人一種華麗和令人矚目的印象，具備獅子座的領導氣質和自尊心。他們喜歡成為焦點，擁有強烈的表現欲望和創造力，天生具有吸引力，容易贏得他人的尊重和讚賞。這種人常常在團體中扮演領導者角色，因為他們既有決斷力，又有表現欲。在熟悉環境中，白羊座的積極性和勇氣會讓他們在舞台上發光發熱，並獲得成功和認可。

太陽白羊、上升人馬

這個組合的人擁有白羊座的積極性和人馬座的冒險精神。他們初次見面時可能給人一種熱情和樂觀的印象，具備人馬座的自由和探索精神。他們喜歡旅行和追求知識，對新事物充滿好奇心。他們天生具有哲學思維，並且擅長與人分享見解和經驗。他們在面對挑戰時總是充滿信心和勇氣，並樂於嘗試新事物。在熟悉環境中，白羊座的領導力和勇氣會讓他們在探索和冒險中取得顯著成就，並享受自由和獨立。